Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На востоке Москвы найдено тело мужчины с 11 ножевыми ранениями, сообщили в столичной прокуратуре.

"Около жилого дома на улице Сталеваров обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений", – отметили в телеграм-канале ведомства.

По предварительным данным, погибший распивал алкоголь в квартире на 11 этаже жилого дома совместно со своим знакомым 1992 года рождения. Второго обнаружили в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве уточнили, что ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле Перовской межрайонной прокуратуры. В настоящее время эксперты устанавливают все обстоятельства инцидента.

В телеграм-канале столичного Следственного комитета РФ заявили, что по факту обнаружения тела мужчины на востоке Москвы организована доследственная проверка.

По данным ведомства, сейчас следователи и криминалисты СК по Москве работают на месте происшествия. Кроме того, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что тело шестилетнего мальчика, который пропал в районе Кедровка в Кемерово, обнаружили в водоеме недалеко от его дома. Прокуратура по региону отметила, что тело ребенка было найдено в водоеме на улице Российская.

22 июля стало известно, что мальчик вышел за пределы участка дома, в котором он проживал вместе с родителями и тремя детьми. Домой он не вернулся.