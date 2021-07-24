Глава федерации авиаспорта ДФО погибла в крушении самолета в Хабаровском крае

Фото: instagram.com/kalinka_aero

Следователи установили личности погибших при крушении легкомоторного самолета в Хабаровском крае, сообщает ТАСС. Выяснилось, что в самолете находилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская.

Сейчас специалисты допрашивают свидетелей, а также проводят следственные и процессуальные действия, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Легкомоторный самолет потерпел крушение во время взлета в ночное время, близ аэродрома Калинка в Хабаровском районе. Предварительно следственное управление на транспорте СК РФ сообщало о двух людях на борту, оба погибли.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ. Следствие рассматривает три версии крушения летательного аппарата.