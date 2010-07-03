В Краснодарском крае полиция опрашивает сотрудников детсада, где били детей

Сотрудники полиции опрашивают родителей, врачей и педагогов краснодарского детского сада после того, как в Сети появилось видео, на котором воспитатель бьет нескольких детей тряпкой по лицу. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.
"В настоящее время по данному факту Управлением МВД России по городу Краснодару проводится проверка, сотрудниками полиции совместно с представителями отдела образования администрации устанавливаются все обстоятельства инцидента", – сказал Коноваленко.
В среду в соцсетях появилось видео, на котором видно, как воспитатель детсада на занятиях на улице бьет нескольких детей тряпкой по лицу.
Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести сертификацию репетиторов, которая включала бы проверку психического здоровья. Первый зампредседателя комиссии по развитию образования и науки ОП Людмила Дудова отметила, что ни один нормативный акт не определяет работу репетиторов, что может нести угрозу жизни ребенка.
По ее словам, неизвестно никто не знает качество знаний, которые репетиторы дают детям.
Воспитательница краснодарского детского сада била малышей тряпкой по лицу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.