В Краснодарском крае полиция опрашивает сотрудников детсада, где били детей

Сотрудники полиции опрашивают родителей, врачей и педагогов краснодарского детского сада после того, как в Сети появилось видео, на котором воспитатель бьет нескольких детей тряпкой по лицу. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

"В настоящее время по данному факту Управлением МВД России по городу Краснодару проводится проверка, сотрудниками полиции совместно с представителями отдела образования администрации устанавливаются все обстоятельства инцидента", – сказал Коноваленко.

В среду в соцсетях появилось видео, на котором видно, как воспитатель детсада на занятиях на улице бьет нескольких детей тряпкой по лицу.



Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести сертификацию репетиторов, которая включала бы проверку психического здоровья. Первый зампредседателя комиссии по развитию образования и науки ОП Людмила Дудова отметила, что ни один нормативный акт не определяет работу репетиторов, что может нести угрозу жизни ребенка.

По ее словам, неизвестно никто не знает качество знаний, которые репетиторы дают детям.

