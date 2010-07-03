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12:08

Суд изберет меру пресечения избивавшему девочку репетитору

происшествия дети

12:08

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Суд изберет меру пресечения студенту Московской консерватории

Хорошевский суд Москвы 25 апреля изберет меру пресечения репетитору по фортепиано, которого подозревают в истязании восьмилетней ученицы, передает телеканал Москва 24.

Видео с камеры, установленной дома девочки, обнародовали накануне. "Герой" ролика – студент Московской консерватории, лауреат нескольких конкурсов, в том числе и очень престижных. 23-летний мужчина повышал на девочку голос, бил ее по голове, ногам и рукам, пытаясь заставить правильно играть гаммы.

"Плечи опусти, как ты мне надоела! Отвратительно играешь, отвратительно занимаешься. Меня не слышишь, мои замечания не исправляешь", – слышно на записи негодования молодого репетитора.

С этой записью отец ребенка пришел в полицию и написал заявление против молодого человека. Его задержали 24 апреля и направили на допрос в Следственный комитет.

Как выяснилось, задержанный приехал в Москву из Оренбургской области. Музыкой он занимался с четырех лет, и без труда поступил в Московскую консерваторию имени Чайковского. Учился он на стипендию, а в этом году должен был закончить обучение.

В консерватории о молодом человеке отзывается положительно. По словам его однокурсницы, для студентов эта новость – неожиданность.

"Он никогда не проявлял в общении никакой агрессии, всегда был очень мил. У него даже голос вообще не повышался никогда, всегда очень тихо и мило разговаривал, приветлив был", – подчеркнула девушка.

Возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего. Преподавателю музыки грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Ранее ученица рассказала родителям об агрессивных действиях своего репетитора, после чего они установили дома камеру.

происшествия дети

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