Против репетитора по фортепиано возбудили дело об истязании

В отношении репетитора по фортепиано, которого подозревают в истязании восьмилетней ученицы в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
"По данным следствия, во время уроков музыки репетитор систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении восьмилетнего ребенка, а также высказывал в ее адрес оскорбления различного содержания", – приводит слова Ивановой "Агентство Москва".
С 23-летним мужчиной проводят следственные действия. Также его проверят на аналогичные преступления.
В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Ранее в интернете появилась информация, что студент бил девочку по голове, ногам и рукам, пытаясь заставить правильно играть гаммы.
Ученица рассказала об этом родителям, которые установили камеру, видеозапись с которой подтвердила слова ребенка.
Задержан репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
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