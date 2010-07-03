Против репетитора по фортепиано возбудили дело об истязании

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В отношении репетитора по фортепиано, которого подозревают в истязании восьмилетней ученицы в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

"По данным следствия, во время уроков музыки репетитор систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении восьмилетнего ребенка, а также высказывал в ее адрес оскорбления различного содержания", – приводит слова Ивановой "Агентство Москва".

С 23-летним мужчиной проводят следственные действия. Также его проверят на аналогичные преступления.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее в интернете появилась информация, что студент бил девочку по голове, ногам и рукам, пытаясь заставить правильно играть гаммы.

Ученица рассказала об этом родителям, которые установили камеру, видеозапись с которой подтвердила слова ребенка.

