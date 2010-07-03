Задержан репетитор, подозреваемый в избиении ученицы

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Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении студента-репетитора, которого подозревают в избиении восьмилетней ученицы за плохое исполнение гамм на фортепиано, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по столице.

"В настоящее время мужчина задержан, в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел для проведения проверочных мероприятий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время уроков музыки репетитор систематически бил ученицу, а также оскорблял ее.

Ранее в интернете появилась информация, что студент бил девочку по голове, ногам и рукам, пытаясь заставить правильно играть гаммы.

Ученица рассказала об этом родителям, которые установили камеру, видеозапись с которой подтвердила слова ребенка.