В ОП предложили проверять психическое здоровье репетиторов

В Общественной палате РФ предложили ввести сертификацию репетиторов, которая включала бы проверку психического здоровья.
"Проверять нужно все – начиная от психического здоровья репетиторов и заканчивая другими вещами. В прессе появлялась информация о нестандартных отношениях между репетитором и учащимися. И это, к сожалению, известный факт", – цитирует Агентство "Москва" первого зампредседателя комиссии по развитию образования и науки ОП Людмилу Дудову.
По ее словам, ни один нормативный акт не определяет работу репетиторов, что может нести угрозу жизни ребенка.
"Мы абсолютно не представляем качество знаний, которые репетиторы дают детям. Их никто не сертифицирует, эту деятельность никто не отслеживает. Хотя они и вне системы образования, они в то же время становятся альтернативой основному образованию", – резюмировала Дудова.
23-летний студент консерватории Мгер Махсудян подрабатывал репетитором – одна из его учениц пожаловалась отцу, что преподаватель избивает и унижает ее во время уроков. Родители девочки установили скрытую видеокамеру и были шокированы увиденным. На записи был запечатлен момент, когда преподаватель пинает девочку, бьет по голове и рукам, чтобы та играла правильно. Называет тупицей и угрожает, например, так: "Я зашью твои плечи к твоим ушам. Запомни это, детка".
Видео: Следственный комитет Российской Федерации
На репетитора уже завели уголовное дело. Преподавателю музыки грозит от трех до семи лет тюрьмы. Хорошевский суд Москвы в четверг, 25 апреля, изберет ему меру пресечения.
Задержанный приехал в Москву из Оренбургской области. Музыкой он занимался с четырех лет и без труда поступил в Московскую консерваторию имени Чайковского. Учился он на стипендию, а в этом году должен был закончить обучение. В консерватории о молодом человеке отзываются положительно.
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