В Лаосе сотни человек пропали без вести после обрушения дамбы

24 июля, 15:54
В провинции Аттапы на юго-востоке Лаоса после обрушения дамбы строящейся гидроэлектростанции сотни человек пропали без вести, есть несколько погибших.
Дамба обрушилась в понедельник вечером. Пять миллиардов кубометров воды обрушилось на близлежащий поселок. Вода разрушила более тысячи домов. Порядка 6,5 тысячи человек оказались без крыши, сообщает ТАСС со ссылкой зарубежные СМИ.
Причина обрушения пока не известна, однако в регионе в последнее время шли дожди.
Всем пострадавшим оказывается помощь.
Как сообщалось ранее, в Таиланде двенадцать подростков из юниорской футбольной команды Wild Boars ("Вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они отправились в поход в пещеру Тхам Луанг, когда группа была уже под землей начался сильный дождь, вызывавший подъем воды в тоннелях. Поиски шли 10 дней, всех участников похода нашли живыми. Спасательная операция длилась трое суток.
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