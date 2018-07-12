Россия поздравила Таиланд с успешным спасением детей из пещеры

Фото: АР/Royal Thai Navy

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова передала поздравления российской стороны властям Таиланда в связи с успешным спасением детей из затопленной пещеры.

Она также отметила, что за ситуацией следили в РФ. "МЧС России незамедлительно предложило свою помощь для проведения спасательной операции, хотя такое содействие, в конечном итоге не потребовалось", – цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Захарова также пожелала юным футболистам спортивных достижений.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они отправились в поход в пещеру Тхам Луанг, когда группа была уже под землей начался ливень, вызывавший подъем воды в тоннелях.

Поиски шли 10 дней, всех участников похода нашли живыми. Спасательная операция длилась трое суток. Сейчас дети проходят реабилитацию в больнице.

После завершения операции появилась информация о том, что пещеру могут сделать туристическим объектом. Как ее собираются сделать безопасной для туристов, пока не известно.