Россия поздравила Таиланд с успешным спасением детей из пещеры

12 июля, 17:25
Фото: АР/Royal Thai Navy
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова передала поздравления российской стороны властям Таиланда в связи с успешным спасением детей из затопленной пещеры.
Она также отметила, что за ситуацией следили в РФ. "МЧС России незамедлительно предложило свою помощь для проведения спасательной операции, хотя такое содействие, в конечном итоге не потребовалось", – цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Захарова также пожелала юным футболистам спортивных достижений.
Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они отправились в поход в пещеру Тхам Луанг, когда группа была уже под землей начался ливень, вызывавший подъем воды в тоннелях.
Поиски шли 10 дней, всех участников похода нашли живыми. Спасательная операция длилась трое суток. Сейчас дети проходят реабилитацию в больнице.
После завершения операции появилась информация о том, что пещеру могут сделать туристическим объектом. Как ее собираются сделать безопасной для туристов, пока не известно.
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