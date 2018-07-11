Пещера в Таиланде после спасения школьников станет туристическим объектом

11 июля, 10:45
Пещера Кхао Луанг в Таиланде, где в течение двух недель были заблокированы 12 школьников и их тренер, станет туристическим объектом, сообщает телеканал ABC.
Как отметил замглавы национальных парков Таиланда, окончательное решение по этому вопросу примет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Как пещеру превратят в безопасное для туристов место, пока не сообщается, однако ожидается, что это будет привлекательная достопримечательность мирового уровня.
12 подростков из юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в пещеру длиной семь километров, однако из-за внезапного наводнения, произошедшего в результате ливня, оказались отрезаны от выхода.
Всех обнаружили в пещере живыми 2 июля, но ослабевшими от голода. В Таиланде проводилась спасательная операция с участием военных, и с 8 по 10 июля водолазам удалось вывести всех оказавшихся в пещере людей.
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