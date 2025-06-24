Силы ПВО Ирана отразили новую атаку дронов

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Несколько дронов атаковали окрестности города Решт в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора провинции Гилян.

По информации местных властей, атака была успешно отражена благодаря силам противовоздушной обороны (ПВО), все дроны уничтожены. При этом не уточняется откуда были направлены БПЛА.

Ранее Израиль и Иран заключили перемирие. Стороны ввели режим прекращения огня. Однако позже президент США Дональд Трамп заявил о нарушении режима обеими сторонами.

Также начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что военная кампания против Ирана не закончилась, впереди ее ждет новая фаза. По его словам, внимание военных вернется к боевым действиям в секторе Газа.