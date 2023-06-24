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09:06

Происшествия

Минобороны РФ попросило бойцов "Вагнера" выйти на связь с представителями ведомства

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Минобороны России попросило бойцов "Вагнера" проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.

"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации", – заявили в военном ведомстве.

Там указали, что с их стороны помощь уже оказана всем обратившимся бойцам и командирам. Минобороны гарантировало безопасность всем, кто свяжется с ведомством.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

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