Суд арестовал женщину по делу об убийстве директора солнечногорского ТЦ

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Суд в Подмосковье арестовал женщину, обвиняемую в организации убийства директора торгового центра, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 4 июня. В поселке Поварово убили директора местного торгового центра. По данным следствия, убийца не менее трех раз выстрелил в 60-летнего предпринимателя Николая Леонова, после чего скрылся с места преступления.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты три гильзы. Позднее правоохранители задержали 56-летнюю женщину, причастную к совершению преступления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".