Один человек пострадал в ДТП с двумя легковушками на юго-востоке Москвы

Один человек пострадал в аварии с участием двух легковушек в Выхине-Жулебине. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах столицы.

Как рассказали правоохранители, ДТП произошло в районе дома № 1 в Ташкентском переулке. "В результате один человек пострадал", – уточнил собеседник агентства. По его словам, одна из машин после столкновения перевернулась.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники городских служб. Полиция выясняет причины и обстоятельства случившегося.

Накануне один человек получил травмы в ДТП с тремя автомобилями на Третьем транспортном кольце. В районе улицы Нижней Масловки столкнулись два автомобиля марки Skodа и одна машина Audi.