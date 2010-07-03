В ДТП с тремя автомобилями на ТТК пострадал человек

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Один человек получил травмы в результате аварии, произошедшей на Третьем транспортном кольце (ТТК). ДТП произошло в районе улицы Нижняя Масловка у дома № 5. О нем сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"Произошла авария с участием трех автомобилей. Пострадал один человек, которому оказывается медицинская помощь", – сказано в сообщении.

В правоохранительных органах заявили, что по этому адресу столкнулись два автомобиля марки Skodа и одна машина Audi.

Ранее несколько полос МКАД были перекрыты из-за вспыхнувшего автомобиля. Как сообщали очевидцы, загорелся ВАЗ. Огонь сбили пеной, машину оттащили к обочине.

