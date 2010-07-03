Из-за сгоревшей машины затруднено движение на МКАД

Несколько полос МКАД перекрыты из-за вспыхнувшего автомобиля. Как сообщают очевидцы, загорелся ВАЗ.

Огонь сбили специальной пеной, машину оттащили к обочине. Но движение на автотрассе затруднено, так как до сих пор несколько полос остаются закрытыми, передает телеканал Москва 24.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что некоторые обгоревшие части авто находятся на противоположной стороне дороги. Причины возгорания неизвестны, о пострадавших и погибших не сообщается.

Накануне сообщалось, что легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись в столичном районе Фили-Давыдково. В результате аварии травмы получил мотоциклист. ДТП случилось в районе дома 22 на улице Кременчугская.

