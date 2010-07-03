Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей

С детьми, обнаруженными в грязной квартире на северо-востоке Москвы, работают врачи и психологи. Девочки семи и восьми лет были напуганы. Как выяснилось, они никогда не ходили в школу. Сама квартира была наполнена предметами неизвестного культа. Многие даже подумали, что родители девочек поклоняются дьяволу. Телеканалу Москва 24 удалось попасть в "нехорошую" квартиру и увидеть все собственными глазами.
"Мы этого никому из журналистов не показываем, вам показываем впервые", – заявили родители девочек. По их словам, странные предметы, найденные в их жилище, относятся к традиционной индуистской культуре и "Божественной комедии" Данте Алигьери, а не к сатанизму. Эксперты также считают, что собранные в квартире вещи не похожи на атрибуты ни одной из существующих сект.
В настоящее время дети находятся в больнице. Хотя они и не ходили в школу, девочки активно общаются со специалистами и достаточно развиты. Как рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты, "дети идут на контакт, они разговаривают, знают свои имена, социальные навыки и физическое развитие соответствует возрасту, телесных повреждений нет". По словам старшей девочки, она чувствует себя хорошо, а в школу не ходит, так как сейчас каникулы, но очень хочет. Девочка добавила, что у нее уже есть для этого большой рюкзак.
Ранее сообщалось, что полицейские нашли в квартире в Бабушкинском районе двух девочек – семи и восьми лет. При осмотре квартиры полицейские также обратили внимание на странные предметы: козлиный и лошадиные черепа, черные свечи. Родителей девочек заподозрили в оккультизме. При этом специалисты заявили, что девочки развиты в соответствии со своим возрастом и имеют необходимые социальные навыки.
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