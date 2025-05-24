В центре Москвы мужчина задержан за попытку убийства знакомого

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В центре Москвы задержали мужчину, который обвиняется в попытке убийства знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). В скором времени мужчину доставят в подразделение СК, где следователи приступят к его допросу.

По версии следствия, ночью 24 мая мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес своему знакомому как минимум один удар ножом.

"Однако свой преступный умысел он не довел до конца, поскольку потерпевший был оперативно госпитализирован в одну из городских больниц", – говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном Дмитрове 14-летний подросток зарезал 10-летнего мальчика. По версии следствия, между детьми произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес ножевое ранение. Спасти ребенка не удалось. Прокуратура начала расследование, в рамках которого возбудила уголовное дело по статье "Убийство".

До этого тело мужчины с более чем 50 ножевыми ранениями было обнаружено в квартире на Щелковском шоссе Москвы. По предварительной версии правоохранителей, к преступлению причастен знакомый погибшего, с которым у него был конфликт.