Мозамбик расследует нападение на российское судно "Атлантида"

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Правительство Мозамбика расследует нападение на российское океанографическое судно "Атлантида". Об этом сообщает издание Club of Mozambique со ссылкой на представителя кабмина страны.

Уточняется, что инцидент произошел 10 мая около побережья Мозамбика. По данным СМИ, в этом районе до сих пор активны террористические группировки.

Российское судно было обстреляно с бортов двух неопознанных судов. Затем "Атлантиде" пришлось остановиться в Мапуто прежде, чем продолжить свой маршрут в Южно-Африканскую Республику.

В декабре прошлого года в Мозамбике минимум 6 тысяч заключенных сбежали из тюрьмы строгого режима в Мапуту после бунта. ЧП произошло во время католического Рождества.

В ходе столкновения с правоохранителями погибли 33 заключенных и еще 15 получили ранения. Некоторые из бежавших заключенных также выхватили оружие у охранников.