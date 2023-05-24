24 мая, 21:55Происшествия
Система ПВО сработала в небе над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"
В небе над Валуйским городским округом Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, пострадавших нет", – написал глава региона в своем телеграм-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы региона. Они уточняют обстоятельства, при которых сработала система.
До этого система ПВО сработала над Белгородским районом. Она сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в момент, когда он приближался к городу. Пострадавших в результате происшествия не было.
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