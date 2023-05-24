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24 мая, 21:55

Происшествия

Система ПВО сработала в небе над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

В небе над Валуйским городским округом Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, пострадавших нет", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы региона. Они уточняют обстоятельства, при которых сработала система.

До этого система ПВО сработала над Белгородским районом. Она сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в момент, когда он приближался к городу. Пострадавших в результате происшествия не было.

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