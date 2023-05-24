Один человек пострадал при обстреле погранперехода в селе Козинка Белгородской области

Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Белгородской области

Украинские силы подвергли обстрелу погранпереход в селе Козинка Белгородской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны", – говорится в его публикации.

Губернатор уточнил, что пострадавшую отвезли в центральную районную больницу.

Ранее Гладков рассказал, что ночью было совершено большое количество атак БПЛА в Белгородской области. С большей частью системы ПВО смогли справиться, однако присутствуют повреждения в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах.

По словам губернатора, специалисты восстанавливают электрические сети, которые пострадали во время захода диверсионно-разведывательной группы. Они также начнут ремонтировать водоснабжение и сотовую связь.

