Полиция проверит случай избиения 71-летней консьержки у дома в Отрадном

18:35
Фото: телеграм-канал Mash
Полиция проводит проверку после избиения пенсионерки в результате конфликта с женщиной возле дома в Отрадном районе, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД по столице.
По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в Юрловском проезде.
"По прибытии на адрес сотрудниками полиции была обнаружена гражданка 1950 года рождения, у которой произошел словесный конфликт с местной жительницей из-за пользования придворовой территорией, в результате которого 71-летней женщине были нанесены телесные повреждения", – рассказали в полиции.
Пострадавшей пенсионерке потребовалась госпитализация. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Поводом для вмешательства правоохранительных органов стало видео в Сети, на кадрах которого видно, что женщина с ребенком бьет пенсионерку, после чего та падает и не может встать. По некоторым данным, конфликт образовался после просьбы консьержки не топтать клумбы.
В мае сотрудники полиции задержали жителя Москвы, который избил мужчину во время конфликта у бара на Тургеневской площади. 33-летний мужчина не объяснил, почему напал на 26-летнего пострадавшего.
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