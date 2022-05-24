Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

14:39

Суд в Москве рассмотрит дело о хищении у банка 590 млн рублей по фиктивным договорам

происшествия

Фото: depositphotos/stokkete

Уголовное дело в отношении обвиняемых в хищении 590 миллионов рублей у банка его бывших менеджеров рассмотрят в Басманном суде Москвы. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по столице.

"Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве направлено в суд уголовное дело о хищении денежных средств одного из столичных банков под видом заключения договоров уступки прав требования. В настоящее время уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

Уточняется, что трое экс-менеджеров кредитной организации заключили в 2016 году с микрофинансовой организацией фиктивные договоры уступки прав требования к физлицам. Банком была произведена оплата, после чего злоумышленники похитили выплаченные средства.

В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Один из фигурантов в данный момент ожидает рассмотрения дела по существу под стражей, двое соучастников находятся под подпиской о невыезде.

Ранее суд в Москве приговорил к 4 и 5 годам колонии общего режима двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать