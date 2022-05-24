Суд в Москве рассмотрит дело о хищении у банка 590 млн рублей по фиктивным договорам

14:39
Фото: depositphotos/stokkete
Уголовное дело в отношении обвиняемых в хищении 590 миллионов рублей у банка его бывших менеджеров рассмотрят в Басманном суде Москвы. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по столице.
"Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве направлено в суд уголовное дело о хищении денежных средств одного из столичных банков под видом заключения договоров уступки прав требования. В настоящее время уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
Уточняется, что трое экс-менеджеров кредитной организации заключили в 2016 году с микрофинансовой организацией фиктивные договоры уступки прав требования к физлицам. Банком была произведена оплата, после чего злоумышленники похитили выплаченные средства.
В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Один из фигурантов в данный момент ожидает рассмотрения дела по существу под стражей, двое соучастников находятся под подпиской о невыезде.
Ранее суд в Москве приговорил к 4 и 5 годам колонии общего режима двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.
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