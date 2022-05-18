Экс-главе "Крымавтодора" Кривенко предъявили обвинение в хищении

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Следствие в Тамбовской области предъявило обвинение бывшему руководителю "Крымавтодора" Дмитрию Кривенко в рамках уголовного дела о хищении в особо крупных размерах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ следственные органы вынесли постановление о принудительном приводе фигуранта.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД был осуществлен его принудительный привод на территорию Тамбовской области, дорожная организация которого осуществляла ремонт дорог в Знаменском районе Тамбовской области", – пояснили в полиции.

В настоящее время следствие по делу продолжается. В случае, если вина Кривенко будет установлена судом, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее суд арестовал на два месяца директора департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина. Чиновник был задержан 15 апреля, он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве на сумму более 10 миллионов рублей. Уточняется, что ему предъявлено обвинение.