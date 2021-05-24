В Новосибирске рухнула люлька со строителями

19:37
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Из-за поломки механизма спуска-подъема конструкции в Новосибирске с большой высоты рухнула люлька со строителями. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
Уточняется, что происшествие случилось на территории будущего жилого комплекса "Князь Кропоткин" на улице Кропоткина. Пострадали три рабочих, состояние одного из которых оценивается как крайне тяжелое, двое других в тяжелом состоянии.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ", – говорится в сообщении.
По информации следствия, механизм, отвечающий за подъем и спуск конструкции люльки, вышел из строя в ходе монтажа конструкций балкона строящегося жилого дома. На месте работают следователи, идут допросы.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности на производстве после гибели рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области.
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