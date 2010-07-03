В Дагестане ликвидировали трех боевиков

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В Дагестане ликвидированы трое боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета.

"На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы", – указали в комитете. Подробностей спецоперации пока не приводится.

Ранее сообщалось, что количество террористических преступлений в России по сравнению с 2013 годом сократилось в девять раз. Борьбу с терроризмом активно ведут органы власти и силовые структуры.

В среду, 22 мая, сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двух предполагаемых сторонников террористической организации, укрывавшихся в доме во Владимирской области. На предложение сложить оружие и сдаться преступники открыли стрельбу. В ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем они были нейтрализованы.

