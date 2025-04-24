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24 апреля, 16:53

Происшествия

Убийство ребенка в лесу Краснодарского края произошло с согласия матери

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Убийство годовалого ребенка в Краснодарском крае, предположительно, совершил сожитель матери мальчика. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МВД России по региону.

По словам начальника пресс-службы краевого главка ведомства Александра Рунова, чтобы избавиться от ребенка, мужчина с согласия матери вывез мальчика в лес и задушил его.

Также на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале полиции, мать убитого мальчика заявила, что избавиться от ребенка якобы решил сожитель.

Ранее стало известно, что женщина с мужчиной скрывали убийство младенца с 2020 года. Они были задержаны правоохранительными органами в Московской области. Туда они приехали за несколько дней до того, как дедушка мальчика обратился в следственные органы.

Уточнялось, что пара решилась на такой поступок из-за тяжелого финансового положения. В настоящее время оба заключены под стражу.

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