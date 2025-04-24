Полиция Шри-Ланки начала расследование после появления в соцсетях фото Зуба Будды

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Полиция Шри-Ланки выявила первых подозреваемых по делу о появлении в социальных сетях фото Зуба Будды, который является святыней у буддистов. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Отмечается, что осуществлять фото- и киносъемку в храме Зуба Будды в городе Канди запрещается. Однако недавно изображения святыни были тайно сделаны кем-то из буддийских паломников.

"В случае установления вины к нарушителям будут применены строгие меры", – подчеркнул представитель полиции.

По информации телеканала, в настоящее время у всех паломников при входе в храм забирают мобильные телефоны.

Зуб Будды, по мнению буддистов, обладает волшебной силой, которая приносит власть его обладателям. Согласно преданию, после кремации Будды в погребальном костре были найдены четыре его зуба, которые в дальнейшем оказались в разных странах.

Один из зубов находился в Индии, однако в 371 году святыню похитили и тайно вывезли в Шри-Ланку.

Ранее 48-летняя астраханка измазала кетчупом две святыни Успенского собора – икону Николая Чудотворца и икону Казанской Божьей Матери. Действия неизвестной попали на камеру видеонаблюдения, в результате чего церковный староста решил обратиться в полицию.

Правоохранителям удалось установить и задержать нарушительницу по горячим следам. Задержанная призналась в содеянном, заявив, что совершила преступление из-за "душевной травмы".

