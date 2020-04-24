Жители Румынии попались полиции, транслируя пикник во время карантина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Румынии полиция оштрафовала людей, которые организовали большой пикник для празднования Пасхи, сообщает "Экспресс газета".

Инцидент произошел в городе Салча, который является лидером среди румынских населенных пунктов по количеству зараженных коронавирусом. Местные правоохранительные органы оштрафовали 11 участников пикника на общую сумму в 30 тысяч долларов.

Согласно сведениям полиции города Салча, один из жителей города организовал мероприятие у себя во дворе. Во время празднования он начал транслировать пикник в социальной сети Facebook. В прямом эфире он предложил полицейским оштрафовать его и участников пикника.

Сообщается, что в городе Салча в настоящий момент зафиксировали более 2400 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии, согласно данным ВОЗ, обнаружили 10 417 человек, инфицированных COVID-19. Из них 2817 пациентов выздоровели, 552 – скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом.