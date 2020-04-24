Нарушение режима выявили в работе букмекерской конторы на севере Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На севере Москвы пресекли работу букмекерской конторы, которая работала вопреки режиму повышенной готовности, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы, также там предоставлялись фотоуслуги.
Нарушение зафиксировали по адресу: Хорошевское шоссе, владение 88, строение 1. Организация была привлечена к ответственности.
Ее деятельность прекращена в рамках реализации мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.
5 марта Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности, согласно которому в городе в том числе закрыли тотализаторы.
Наказание за невыполнение правил поведения для должностных лиц или предпринимателей составляет до 300 тысяч рублей.
Зрители Москвы 24 показали нарушителей самоизоляции