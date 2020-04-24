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Москва 24

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Происшествия

05:02

Нарушение режима выявили в работе букмекерской конторы на севере Москвы

происшествия город безопасность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На севере Москвы пресекли работу букмекерской конторы, которая работала вопреки режиму повышенной готовности, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы, также там предоставлялись фотоуслуги.

Нарушение зафиксировали по адресу: Хорошевское шоссе, владение 88, строение 1. Организация была привлечена к ответственности.

Ее деятельность прекращена в рамках реализации мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

5 марта Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности, согласно которому в городе в том числе закрыли тотализаторы.

Наказание за невыполнение правил поведения для должностных лиц или предпринимателей составляет до 300 тысяч рублей.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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