Силы ПВО сбили ночью 28 украинских беспилотников над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь понедельника, 24 марта, уничтожили 28 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что по 12 беспилотных летательных аппаратов было перехвачено над Брянской и Ростовской областями. Еще два БПЛА уничтожили в небе над Республикой Крым и по одному сбили над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что вечером 23 марта российская система ПВО ликвидировала 28 беспилотников. Из них 17 были сбиты над территорией Ростовской области, шесть БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Белгородской области и один дрон – над территорией Брянской области.

До этого, в промежуток с 21:25 до 22:20 по московскому времени, средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА. Пять дронов перехватили над Крымом и по одному сбили в небе над Курской и Белгородской областями.