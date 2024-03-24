24 марта, 17:19Происшествия
Полиция прибыла в "Крокус Сити Холл" через 5 минут после сообщений о стрельбе – МВД
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции прибыли на место теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" через 5 минут после сообщений о начале стрельбы. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Были выявлены публикации о не должном реагировании полицейскими на чрезвычайное происшествие в "Крокус Сити Холле", а также видеозапись, на которой якобы запечатлен полицейский-кинолог со служебной собакой, покидающий место происшествия сразу после начала стрельбы", – объяснила она.
По словам представителя ведомства, данная информация не соответствует действительности. Она уточнила, что человек с собакой не имеет отношения к органам внутренних дел.
Теракт в подмосковном "Крокусе" случился вечером 22 марта. Неизвестные лица с оружием ворвались в помещения перед началом концерта группы "Пикник". После стрельбы они подожгли здание и скрылись с места трагедии.
На данный момент известно о 137 погибших, еще 154 человека пострадали. По данному факту в СК РФ возбудили уголовное дело.
Подозреваемые в теракте были задержаны в Брянской области. Сейчас они находятся в столичном СК, где с ними проводятся следственные действия.
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