Полиция прибыла в "Крокус Сити Холл" через 5 минут после сообщений о стрельбе – МВД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции прибыли на место теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" через 5 минут после сообщений о начале стрельбы. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Были выявлены публикации о не должном реагировании полицейскими на чрезвычайное происшествие в "Крокус Сити Холле", а также видеозапись, на которой якобы запечатлен полицейский-кинолог со служебной собакой, покидающий место происшествия сразу после начала стрельбы", – объяснила она.

По словам представителя ведомства, данная информация не соответствует действительности. Она уточнила, что человек с собакой не имеет отношения к органам внутренних дел.

Теракт в подмосковном "Крокусе" случился вечером 22 марта. Неизвестные лица с оружием ворвались в помещения перед началом концерта группы "Пикник". После стрельбы они подожгли здание и скрылись с места трагедии.

На данный момент известно о 137 погибших, еще 154 человека пострадали. По данному факту в СК РФ возбудили уголовное дело.

Подозреваемые в теракте были задержаны в Брянской области. Сейчас они находятся в столичном СК, где с ними проводятся следственные действия.





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