Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

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Опасность атаки беспилотников объявили на территории Воронежской области. Местных жителей призвали сохранять спокойствие. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России", – написал глава области.

Гусев также посоветовал жителям быть готовыми быстро перейти в комнату без окон либо, если человек на улице, – в ближайшее здание, подземный паркинг или переход.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 65-летний мужчина погиб в результате попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской улице. Глава города принес соболезнования родным и близким погибшего, а также поручил правительству Севастополя оказать им всю необходимую поддержку.

Помимо этого, в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека, в том числе 18-летний подросток.

До этого средства ПВО уничтожили 19 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в результате произошедшего ранения получили два человека.

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