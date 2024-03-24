24 марта, 06:58Происшествия
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области
Фото: 123RF/porpeller
Опасность атаки беспилотников объявили на территории Воронежской области. Местных жителей призвали сохранять спокойствие. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
"Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России", – написал глава области.
Гусев также посоветовал жителям быть готовыми быстро перейти в комнату без окон либо, если человек на улице, – в ближайшее здание, подземный паркинг или переход.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 65-летний мужчина погиб в результате попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской улице. Глава города принес соболезнования родным и близким погибшего, а также поручил правительству Севастополя оказать им всю необходимую поддержку.
Помимо этого, в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека, в том числе 18-летний подросток.
До этого средства ПВО уничтожили 19 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в результате произошедшего ранения получили два человека.
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