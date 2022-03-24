Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика в Ставропольском крае

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Пять человек стали жертвами столкновения легкового автомобиля и "КамАЗа" в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу краевого УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла вблизи поселка Затеречный. Водитель автомобиля Audi выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым "КамАЗом". В момент ДТП на участке наблюдались неблагоприятные погодные условия – осадки в виде мокрого снега.

Отмечается, что от полученных травм на месте погибли водитель и четыре пассажира Audi, в том числе ребенок.

Ранее сообщалось, что на Камчатке водитель Toyota, не имеющий прав, не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в опору линии электропередачи. В результате аварии водитель и двое пассажиров, женщины 41 и 48 лет, от полученных травм скончались на месте.