Береговая охрана Японии заявила о возможном ракетном пуске КНДР

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Береговая охрана Японии заявила, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.

Ведомство призвало рыболовные суда соблюдать осторожность и не приближаться к фрагментам северокорейской ракеты в случае их обнаружения.

Уточняется, что ракета может упасть внутри исключительной экономической зоны Японии в районе префектуры Аомори.

Вооруженные силы Южной Кореи также сообщили, что КНДР провела пуск "неопознанного снаряда".

20 марта Северная Корея произвела четыре выстрела в сторону Желтого моря. В связи с выстрелами Совет национальной безопасности Республики Корея провел экстренное заседание.

