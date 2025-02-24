"Известия": инвесторы обвинили бывшего священника в хищении более 1 млрд рублей

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Частные инвесторы заявили в полицию на бывшего священника Ивана Светлого, обвинив его в хищении денег. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова пострадавших.

По информации издания, бывший священник создал финансовую пирамиду, действовавшую как инвестиционный фонд под названием "Терра Капиталиста". Светлый обещал инвесторам улучшение финансового положения и предлагал оформить кредиты. Когда они соглашались, экс-священник сам договаривался со знакомыми менеджерами в банках, которые помогали в одобрении кредита и оформлении нужных справок о доходах. После получения средств участники фонда передавали их Светлому.

Как рассказала одна из пострадавших, создатель финансовой пирамиды заявлял, что переводил полученные деньги на кредитование среднего бизнеса. Компании якобы выплачивали полученные прибыли, которые Светлый делил между вкладчиками.

Сначала инвесторы получали от 200 до 700 тысяч рублей, но в октябре 2024 года выплаты прекратились, а бывший священник перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиарда рублей, пострадали от действий Светлого от 70 до 150 человек.

За 2024 год Центробанк выявил более 9 тысяч финансовых пирамид и других проектов с признаками мошенничества. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Некоторые эксперты уже называют ситуацию "пирамидо-покалипсисом".

Ранее специалисты обнаружили 10 финансовых пирамид, которые занимаются кредитованием. В результате их действий пострадали 2,3 тысячи человек.