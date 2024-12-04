Подозреваемый в хищении 7,7 млрд руб дольщиков квартир задержан в Петербурге

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Задержан подозреваемый в хищении 7,7 миллиарда рублей дольщиков квартир в Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Им оказался 39-летний житель Вологодской области. Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали на улице Корпусной в Санкт-Петербурге. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

По словам Волк, предварительно, злоумышленник и его сообщники купили участок на Лосиноостровской улице, где организовали строительство жилых комплексов. Они заключили свыше 2,4 тысячи договоров долевого строительства с гражданами на общую сумму 7,7 миллиарда рублей. Дома в эксплуатацию при этом не ввели.

Средства дольщиков злоумышленники вывели на счета подконтрольных организаций за пределами России и использовали для приобретения дорогостоящей недвижимости и транспортных средств.

Ранее в подмосковном Королеве задержали 20-летнего уроженца Забайкальского края, который в качестве курьера участвовал в серии мошенничеств. По данным регионального главка МВД, неизвестные позвонили 78-летней женщине, представились правоохранителями и сотрудниками комитета банковского надзора, а затем убедили пенсионерку обналичить сбережения и передать их курьеру. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.