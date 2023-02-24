СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка после катания на тюбинге в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка после катания на тюбинге в парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и произошедшего. Для этого были назначены судебно-медицинская экспертиза и допрос присутствовавших при происшествии.

Восьмилетний мальчик получил травмы, врезавшись в дерево в процессе катания на тюбинге. Пострадавшего ребенка госпитализировали. Однако медики не смогли спасти мальчика, он скончался в больнице.



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