В Кирове ищут пнувшего пожилого инвалида мужчину

Фото: телеграм-канал Hue

Кировская полиция проводит проверку после инцидента в магазине, в ходе которого неизвестный пнул пожилого инвалида, сообщает РИА Новости.

В среду в социальных сетях появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как молодой человек ударил ногой по спине пожилого мужчину с тростью из-за того, что он замешкался на входе в магазин. Когда инвалид упал на пол, молодой человек вместе со своей женой прошли внутрь.

Сейчас УМВД России по городу Кирову устанавливает личности участников конфликта и выясняет все обстоятельства происшествия.

"По результатам проверки будет дана правовая оценка произошедшего", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на Камчатке школьника подозревают в истязании ребенка с инвалидностью. По версии следствия, 17-летний подросток на протяжении нескольких месяцев совершал в отношении девятилетнего мальчика с инвалидностью насильственные действия. Сейчас в отношении подростка возбуждено уголовное дело.