Более 20 человек попали в больницу в Каспийске с отравлением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Более 20 человек поступили в больницу дагестанского Каспийска с отравлением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в территориальном управлении Роспотребнадзора по региону.

"Согласно заключению Роспотребнадзора, именно поступающая вода из центральной системы водоснабжения города (МУП "Водоканал")… 21–22 февраля не соответствовала требованиям СанПиН, что повлекло за собой увеличение числа каспийчан с признаками ОКИ", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре сообщили, что накануне в больницы Дагестана поступил 21 человек с отравлением, из них 19 пациентов в возрасте от 3 до 14 лет. Уточняется, что поступившие в больницу жаловались на высокую температуру, жидкий стул и тошноту.

Жителей попросили на время расследования инцидента употреблять и использовать в быту только бутилированную воду. По факту отравления прокуратура организовала проверку.

В начале февраля сообщалось о массовых случаях отравления в Октябрьском районе Красноярска. В регионе из-за этого пострадали 92 человека. После этого сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды на водозаборе "Гремячий лог".