В Венесуэле журналистка проекта RT попала под машину оппозиционных активистов

Оператор проекта Redfish телеканала RT Николь Крамм была ранена во время столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии. Журналистка попала под автомобиль оппозиционных венесуэльских активистов, сообщается на сайте RT.

В микроблоге Redfish в Twitter сказано, что Николь Крамм − ведущий оператор проекта в Венесуэле. По словам самой пострадавшей журналистки, сейчас она "в порядке" и "продолжит работать".

The Venezuelan opposition members who rammed armoured vehicles into civilians on the Colombian border yesterday nearly killed Nicole Kramm - the lead camerawoman for redfish's work in #Venezuela. Her leg was injured but Nicole says she is ok and will continue working. pic.twitter.com/1FLBXR2CU5