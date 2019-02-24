В Венесуэле журналистка проекта RT попала под машину оппозиционных активистов

Оператор проекта Redfish телеканала RT Николь Крамм была ранена во время столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии. Журналистка попала под автомобиль оппозиционных венесуэльских активистов, сообщается на сайте RT.
В микроблоге Redfish в Twitter сказано, что Николь Крамм − ведущий оператор проекта в Венесуэле. По словам самой пострадавшей журналистки, сейчас она "в порядке" и "продолжит работать".
The Venezuelan opposition members who rammed armoured vehicles into civilians on the Colombian border yesterday nearly killed Nicole Kramm - the lead camerawoman for redfish's work in #Venezuela. Her leg was injured but Nicole says she is ok and will continue working. pic.twitter.com/1FLBXR2CU5
Накануне министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что в ходе столкновений между волонтерами и венесуэльскими правоохранительными органами на границе двух стран пострадали более 280 человек.
23 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве всех отношений с Колумбией. Кроме того, власти Венесуэлы отдали распоряжение развернуть войска у границы с этой страной. Отмечается, что именно в Колумбии расположен один из центров по приему иностранной гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас принимать отказывается.
Отношения между соседями обострились после того, как 23 января спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Его статус признали США и ряд других стран, включая Колумбию. Они потребовали от Мадуро не допускать силовых действий против оппозиции.
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