Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Власти Венесуэлы отдали распоряжение развернуть войска у границы с Колумбией. Об этом сообщило Стратегическое оперативное командование Вооруженных сил страны в микроблоге Twitter.

"Выполняя распоряжения нашего главнокомандующего Николаса Мадуро, глава Стратегического оперативного командования ВС Ремихио Себальос приказал развернуть войска на колумбийско-венесуэльской границе, чтобы гарантировать мир и безопасность граждан после закрытия границы", – говорится в сообщении.

#23Feb|| Cumpliendo instrucciones de nuestro CJ @NicolasMaduro, Cmdte CEOFANB AJ @CeballosIchaso ordenó al Sistema Defensivo Territorial #FANB despliegue operacional en la frontera colombo venezolana para resguardar la paz y seguridad del pueblo tras cierre de la frontera. pic.twitter.com/xRBXpXstEP — CEOFANB (@ceofanb) 23 февраля 2019 г.



Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о решении властей временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией.

23 января 2019 года спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран признали его статус, потребовав от Мадуро не допускать силовых действий против оппозиции.

В ответ Мадуро объявил себя единственным конституционным президентом. Главу парламента он назвал "марионеткой США". 20 февраля Мадуро призвал Гуаидо устроить новые выборы, чтобы "его там скинули голосованием".

22 февраля Хуан Гуаидо опубликовал свой "президентский" указ за номером 001. Гуаидо разрешил доставить в страну гуманитарную помощь. Находящийся под контролем оппозиции парламент Венесуэлы также одобрил ее поступление. Сообщалось, что начало гуманитарных поставок запланировано на 23 февраля.

Этим же указом Гуаидо отменил приказ Мадуро о закрытии сухопутной границы с Бразилией. Подписанным документом оставляются без изменений отношения с Арубой, Бонэйром и Кюрасао, которые Мадуро намерен в корне пересмотреть.