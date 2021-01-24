Четыре человека пострадали в ДТП в ТиНАО – Дептранс

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Четыре человека пострадали в результате аварии с участием трех автомобилей в ТиНАО. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел в районе деревни Сахарово на Варшавском шоссе.

"По предварительной информации, пострадали четыре человека, двое из них в крайне тяжелом состоянии", – заявили в Дептрансе.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее столичное управление ГИБДД сообщило об аварии с участием автомобиля каршеринга на 65 километре Калужского шоссе. Предварительно известно о двух пострадавших – водителе и пассажире машины сервиса краткосрочной аренды.

