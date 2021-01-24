Два человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу на Калужском шоссе в Москве. Об этом говорится на официальной странице Госавтоинспекции в Twitter.

"Около 13:00 на 65-м километре Калужского шоссе, предварительно, водитель каршеринга, двигаясь в область, совершил выезд на встречную полосу и произвел столкновение с Opel, двигающимся во встречном направлении", – рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП пострадали два человека. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Специалисты выясняют причины аварии.

Накануне три человека стали жертвами аварии с выездом на встречную полосу движения в Новосибирской области. Трагедия произошла в Черепановском районе на 126-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".

