Перекрывший движение в центре Москвы водитель рассказал о мотивах своего поступка

Перекрывший движение в центре Москвы водитель рассказал Москве 24 о мотивах своего поступка. По его словам, на такие меры он пошел из-за того, что с ноября не получает зарплату и ему нечем кормить семерых детей.

Водитель Виктор Синебрюхов рассказал, что при устройстве на работу работодатель обещал ему зарплату в 60 тысяч рублей за 15 тысяч километров, однако обещанные деньги он так и не увидел.

"За декабрь в общей сложности у меня была зарплата 8 тысяч. Потом еще тысячу перевели, затем дали аванс 7 тысяч 800 рублей. Все, ну разве на такие деньги можно жить", – рассказал водитель.

Синебрюхов подчеркнул, что после инцидента транспортная компания отправила его в оплачиваемый отпуск. Следственный комитет, в свою очередь, обещал разобраться в ситуации.

Ранее пресс-служба Роструда рассказала, что сотрудниками ведомства было установлено, что работодателем водителя является ООО "Транспортные технологии", компания зарегистрирована в Ростовской области. Водителю после инцидента выплатили 41 тысячу рублей.

Утром 24 января водитель фуры перекрыл движение на улице Бауманской и отказался продолжать движение. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов мужчина сообщил, что его работодатель имеет перед ним задолженность по зарплате.

В связи с инцидентом на улице временно было приостановлено движение трамваев. После общения с водителем движение восстановили.

