Следователи проверят инцидент с перекрывшим движение водителем

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Следователи проводят проверку информации о невыплате зарплаты водителю большегруза, в связи с чем он перекрыл движение в Москве, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Инцидент произошел около 9:00 на улице Бауманской. Водитель фуры остановился на проезжей части, отказавшись продолжать движение. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов мужчина сообщил, что его работодатель имеет перед ним задолженность по зарплате.

После общения с водителем движение по улице восстановили. Сейчас транспортное средство находится на стоянке.

Водитель прибыл в подразделение СК России по Москве. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

В связи с инцидентом в том числе было приостановлено движение трамваев на Бауманской улице.