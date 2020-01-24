Роструд проверит работодателя водителя фуры, перекрывшего дорогу в Москве

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Роструд принимает необходимые меры в связи с информацией о задержке выплаты зарплаты водителю фуры, перекрывшему движение на улице Бауманской, сообщили в службе Агентству "Москва".

Установлено, что работодатель ООО "Транспортные технологии" зарегистрирован в Ростовской области. Инициируется проверка инспекцией труда.

Утром 24 января водитель фуры перекрыл движение на улице Бауманской в Москве и отказался продолжать движение. Полицейским мужчина сообщил, что работодатель не платит ему зарплату.

В связи с инцидентом на улице временно было приостановлено движение трамваев.

Московские следователи также организовали проверку информации о невыплате заработной платы водителю.

