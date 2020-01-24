Перекрывшему движение в Москве водителю выплатили деньги

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Перекрывший движение в Москве с требованием выплатить зарплату водитель получил деньги. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роструда.

"В результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тысячу рублей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ранее сотрудниками ведомства было установлено, что работодателем водителя является ООО "Транспортные технологии", компания зарегистрирована в Ростовской области.

Утром 24 января водитель фуры перекрыл движение на улице Бауманской и отказался продолжать движение. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов мужчина сообщил, что его работодатель имеет перед ним задолженность по зарплате.

В связи с инцидентом на улице временно было приостановлено движение трамваев. После общения с водителем движение восстановили.

