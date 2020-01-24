Стрельба произошла в немецком Рот-ам-Зе

Фото: РИА Новости/Алекс Панциков

В немецком Рот-ам-Зе (Rot am See) произошла стрельба, передает РИА Новости. СМИ сообщают, что погибли не менее шести человек. Есть пострадавшие.

Инцидент произошел около 12:45 (14:45 мск). Подозреваемый задержан полицией. По предварительным данным, конфликт, приведший к стрельбе, произошел на бытовой почве.

На месте работают экстренные службы.

В августе стрельба в торговом центре в городе Эль-Пасо, штат Техас, унесла жизни 20 человек. Ранения получили 26 человек. Стрелком оказался 21-летний житель Техаса.