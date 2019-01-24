Пожар в многоэтажке в Балашихе сняли с коптера

Пожар в Балашихе сняли с коптера

Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе сняли с квадрокоптера. Возгорание произошло в квартире на 14-м этаже 15-этажного здания на улице Кольцевая, дом 20.

Из здания эвакуировали 30 человек. На месте работают спасатели.

Спасатели обнаружили тела двоих мужчин. Предположительно, это рабочие.

Глава городского округа Сергей Юров сообщил, что для пострадавших при пожаре организуют пункт временного размещения на базе школы в микрорайоне Торнадо. Он отметил, что места уже подготовили.